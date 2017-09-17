Наверх
Не хватает денег даже на ремонт тротуаров: стали известны самые неблагоустроенные города Свердловской области
19:00, сегодня
В Камышлове экс-директора "Водоканала" приговорили к шести годам за растраты
19:15, сегодня
Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского вновь пытается обжаловать приговор
18:42, сегодня
Эксперты выяснили причину смерти пенсионера на аттракционах в ЦПКиО
18:34, сегодня
В Свердловской области разработан механизм замены лифтов в домах на спецсчетах
В Свердловской области из-за количества простывших детей закрыли 45 групп в садиках
17:45, сегодня
Защищают от вандалов: памятник детству "Папа, ты где?" в ЦПКиО обнесли железным забором
17:38, сегодня1
Российские авиакомпании задолжали пассажирам 6,6 миллиона евро за отмену и задержку рейсов
16:58, сегодня
ВТБ снижает ставки по потребительским кредитам
За три дня в Свердловской области поймали 214 пьяных водителей
16:44, сегодня
В Свердловской области утвердили новые правила отлова собак
16:33, сегодня
Два десятка свердловских электричек перестанут ходить через неделю
16:18, сегодня
Свердловских кулинаров обучили искусству «пивных сомелье»
В Екатеринбурге вынесли приговор гастарбайтеру, который поджег барак с родственниками
16:11, сегодня
Ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге на площади 1905 года
15:50, сегодня
Российские власти утвердили календарь праздников на 2018 год
15:28, сегодня
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
Два человека погибли при столкновении легковушек в Свердловской области
15:13, сегодня
Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
14:53, сегодня
В Екатеринбурге снова напали на салон "Евросети"
14:46, сегодня
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
В Екатеринбург привезут православную святыню из Греции
14:31, сегодня
Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Свердловской области
14:02, сегодня
В Екатеринбурге на "зебрах" с интервалом в пять минут сбили двух женщин
13:23, сегодня
ВТБ приглашает на "Домофест"
"Здесь никто никуда не спешит": в центре Екатеринбурга сорвали ремонт дороги
13:09, сегодня
Официально: Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области
12:19, сегодня2
Дело екатеринбуржца Виталия Сиволапа, который сбросил на судебного пристава бутылку виски, передали в суд
11:53, сегодня
Екатеринбург присоединился к масштабной акции в честь Всемирного дня ответственного потребления пива
11:42, сегодня
Екатеринбуржцы стали призерами чемпионата России по дзюдо
11:27, сегодня
Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Пермь
11:09, сегодня
В Екатеринбурге поймали 16 водителей, которые не пропустили пожарную машину
10:59, сегодня
Утром в Екатеринбурге ограбили "Связной"
10:23, сегодня
Минздрав РФ предложил наказывать родителей, которые не делают прививки детям
10:14, сегодня1
"АвтоВАЗ" назвал самые экономичные модели LADA
09:46, сегодня
В Березовском экс-сотрудника администрации будут судить за мошенничество с муниципальной землей
09:22, сегодня
"Автомобилист" с минимальным счетом обыграл московское "Динамо"
08:54, сегодня
В России повысят акцизы на бензин
08:46, сегодня1
В Екатеринбурге прошли съемки исторического фильма о гибели царской семьи
08:30, сегодня
В Свердловской области наблюдали полярное сияние, вызванное вспышками на Солнце
08:29, сегодня
Гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября 2017 года
08:00, сегодня
Прогноз погоды в Екатеринбурге с 18 по 22 сентября
07:59, сегодня
"Урал" вырвал победу в матче с "Рубином"
22:24, 17.09.2017
Мэрия: половину квартир в посуточную аренду в Екатеринбурге сдают незаконно
18:35, 17.09.2017
Задерживаются 14 поездов: екатеринбуржцы застряли в ХМАО из-за ремонта железной дороги
17:52, 17.09.2017
На въезде в Кольцово горела закусочная
16:54, 17.09.2017
Юноша из Верхней Пышмы представит Россию на первенстве планеты по шахматам в Уругвае
15:54, 17.09.2017
Восстановлению не подлежит: вандалы разрушили скульптуру "Папа, ты где?", открытую накануне в Березовском
15:02, 17.09.20171
Перебегал улицу в неположенном месте: на Малышева пешеход погиб под колесами Subaru
14:29, 17.09.2017
В Новоуральске бандиты совершили вооруженный налет на банк: их удалось задержать благодаря кинологам
13:26, 17.09.2017
"Нужно вложить 60 000$, а будут визы или нет – неизвестно": гастроли Коляда-театра по США сорвались
13:01, 17.09.20173
"В ЦПКиО нет ни врачей, ни аптечки": в парке Маяковского после катания на аттракционе умер пятидесятилетний мужчина
12:16, 17.09.20171
Из-за электронной сигареты в Екатеринбурге эвакуировали кинотеатр "Заря"
11:29, 17.09.2017
В "Кроссе Нации – 2017" приняли участие почти 50 тысяч жителей Екатеринбурга
11:00, 17.09.2017
"Заставит задуматься и сбросить скорость": на месте ДТП с восемью погибшими на Полевском тракте установили памятник
10:26, 17.09.2017
"Житель Екатеринбурга должен зарабатывать 90 тысяч в месяц": Алексей Навальный ответил на вопросы горожан
19:29, 16.09.201725
В Екатеринбурге начался митинг с участием Алексея Навального
18:45, 16.09.2017

Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского вновь пытается обжаловать приговор

Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского вновь пытается обжаловать приговор
16+
Фото: архив НАШЕЙ
По мнению адвоката, экспертиза, на основе которой строилось обвинение, была проведена с нарушениями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Адвокат блогера, прославившегося после ловли покемонов в Храме-на-Крови, подал кассационную жалобу на приговор своему подзащитному. Она была направлена в президиум Свердловского областного суда.

Как рассказал адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, приговор блогеру был вынесен на основании экспертизы, которую нельзя считать легитимной.

Бушмаков отмечает, что если приговор "ловцу покемонов" не будет пересмотрен, это может создать  ненужные прецеденты.

– Как дальше жить с таким приговором? Какая практика из него будет выходить? Надо исключить из состава хотя бы эпизоды, где он отрицает Бога. Суд говорит, что он отрицательно высказывается, а что у нас уже отрицательно нельзя высказываться? Я рассчитываю на здравый смысл, — приводит слова адвоката Znak.com. 

Примет ли президиум облсуда кассационную жалобу к рассмотрению, станет известно в ближайшее время.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 18.09.2017, 18:42
Тэги: Суд, Ловец покемонов
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Искусство Недвижимость В Египте разбился самолет с российскими туристами Отношения Личное Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Горящие авто Происшествия Высокие технологии Рецензия ИГИЛ Парковки Авто Храм святой Екатерины Дом-2 Опрос Новый год Крушение самолета под Ростовом Ельцин-центр Скандалы Хэллоуин-2015 Дети Финансы Убийство Ирины Вахрушевой ЖКХ Культура Тест Мистика Лайфхак Катастрофа Новости России Красота Розыск Кто заработал Здоровье Психология ЖКХ Свердловской области Образование В Екатеринбурге -40 градусов Сибирская язва Видео 9 мая Взятки Школа ВУЗ Транспорт ДТП Бэби-боксы Туризм Фото Животные Деньги Обрушение крыши на Калинина Семья Спорт Расписание Коллекторы Мужчины Приостановка полетов в Египет Волейбол Баскетбол Новости дня Кризис и санкции Хоккей Погода Недвижимость Свердловской области Дороги Новости Медицина Отключение света Уралмаш, Эльмаш Религия Приговор Лошагину ЧМ-2018 Криминал Пусть говорят Секс Смерть Дело Пьянкова Политика ЗАГС Пожар Доска позора Ловец покемонов Еда Голодовка в колонии Самолет Минобороны упал в Якутии Транспортная реформа Дорожные воины Отдых Эксклюзив Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Позитив Музыка Репортаж Рейтинг Интервью Студенты Грипп в Екатеринбурге Суд Расстрел на Депутатской Война ритуальных агентств Экономия Мультимедиа Конкурсы Статистика Экономика История успеха Мода Женщины Футбол Жизнь в городе Корь Общественный транспорт Необычное Самолет Путин Мировые новости Мотоциклы Биатлон Развлечения Скорая помощь Снос монастыря на Качканаре Ошибки врачей Екатеринбуржцы в разных странах Горячее Знаменитости Гололед Выставки Интернет Грипп Убийство в Рахмангулово Взрыв Производство СМИ Афиша МЧС Расстрел Истории 9 мая Бизнес Ту 154 Слухи Шоу-бизнес Строительство История Екатеринбурга Военный репортаж Скандал с Новиковым ГИБДД Растения

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru