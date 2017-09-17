Защита екатеринбургского блогера Руслана Соколовского вновь пытается обжаловать приговор

По мнению адвоката, экспертиза, на основе которой строилось обвинение, была проведена с нарушениями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.09.2017

Адвокат блогера, прославившегося после ловли покемонов в Храме-на-Крови, подал кассационную жалобу на приговор своему подзащитному. Она была направлена в президиум Свердловского областного суда.

Как рассказал адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, приговор блогеру был вынесен на основании экспертизы, которую нельзя считать легитимной.

Бушмаков отмечает, что если приговор "ловцу покемонов" не будет пересмотрен, это может создать ненужные прецеденты.

– Как дальше жить с таким приговором? Какая практика из него будет выходить? Надо исключить из состава хотя бы эпизоды, где он отрицает Бога. Суд говорит, что он отрицательно высказывается, а что у нас уже отрицательно нельзя высказываться? Я рассчитываю на здравый смысл, — приводит слова адвоката Znak.com.

Примет ли президиум облсуда кассационную жалобу к рассмотрению, станет известно в ближайшее время.