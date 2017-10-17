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На открытие скульптуры Эрнста Неизвестного «Маски скорби» в Екатеринбург приедет вдова Солженицына

На открытие скульптуры Эрнста Неизвестного "Маски скорби" в Екатеринбург приедет вдова Солженицына
16+
Фото: ekburg.ru
Мемориал установят на Московском тракте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Через месяц, 16 ноября, в честь открытия мемориала "Маски скорби" Екатеринбург посетит Наталья Солженицына, вдова писателя. Памятник авторства скульптора Эрнста Неизвестного установял на 12-м километре Московского тракта, пишет ЕАН со ссылкой на вице-губернатора Владимира Тунгусова. 
 
На открытие также приглашены известные правозащитники, в том числе бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. 
 
Мероприятие приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.
  • Изначально мемориал "Маски скорби" скульптор хотел установить в "столицах ГУЛАГа" — Екатеринбурге, Воркуте. В Магадане он был построен в 1996 году.
  • При этом проект в Екатеринбурге обсуждался впервые еще 20 лет назад. Четырехметровую бронзовую скульптуру планировали установить еще в начале 90-х, но выделенные тогда деньги исчезли.
  • По после смерти скульптора в 2017 году владелец одной из мастерских Екатеринбурга заплатил за отливку монумента, потому что лично обещал Неизвестному реализовать этот проект.

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Марина Подкорытова, 18.10.2017, 11:23
Тэги: Знаменитости, Искусство, Жизнь в городе
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