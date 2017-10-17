Дожди не уйдут из Екатеринбурга до конца рабочей недели

На улице будет сыро и прохладно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
Вторая половина этой рабочей недели запомнится жителям Екатеринбурга сплошными дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, прояснение ожидается только к выходным.
Со среды по пятницу в уральской столице будет облачно с небольшими осадками.
В среду, 18 октября, днем до +10. Ветер юго-западный 2 м/с. Вероятность осадков 88%.
В четверг, 19 октября, ночью +2, днем до +10. Ветер юго-западный 5 м/с. Вероятность осадков 79%.
В пятницу, 20 октября, ночью +3, днем похолодает до +6. Ветер западный 4 м/с. Вероятность осадков 74%.
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