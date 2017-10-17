Дожди не уйдут из Екатеринбурга до конца рабочей недели

16+ Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

На улице будет сыро и прохладно. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 Вторая половина этой рабочей недели запомнится жителям Екатеринбурга сплошными дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, прояснение ожидается только к выходным. Со среды по пятницу в уральской столице будет облачно с небольшими осадками. В среду, 18 октября, днем до +10. Ветер юго-западный 2 м/с. Вероятность осадков 88%. В четверг, 19 октября, ночью +2, днем до +10. Ветер юго-западный 5 м/с. Вероятность осадков 79%. В пятницу, 20 октября, ночью +3, днем похолодает до +6. Ветер западный 4 м/с. Вероятность осадков 74%. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 18.10.2017, 08:03

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 18.10.2017, 08:03Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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