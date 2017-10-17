Храм святой Екатерины построят у Театра драмы

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Информацию о переносе площадки подтвердил губернатор Евгений Куйвашев. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 Храм святой Екатерины, который планировали построить в акватории городского пруда, будет располагаться у Театра драмы, пишет Znak.com. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам заседания, в котором приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. – Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял ещё весной. Безусловно, некорректно было бы делать такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог реализации этого благого дела в превращении его в общегражданский проект, – цитирует Куйвашева издание. Напомним, что строительство храма вызвало большой общественный резонанс.

Противники храма уже трижды "обнимали" пруд, после чего начали сбор подписей горожан. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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