Храм святой Екатерины построят у Театра драмы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
Храм святой Екатерины, который планировали построить в акватории городского пруда, будет располагаться у Театра драмы, пишет Znak.com.
Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам заседания, в котором приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
– Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял ещё весной. Безусловно, некорректно было бы делать такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог реализации этого благого дела в превращении его в общегражданский проект, – цитирует Куйвашева издание.
- Напомним, что строительство храма вызвало большой общественный резонанс.
- Противники храма уже трижды "обнимали" пруд, после чего начали сбор подписей горожан.
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