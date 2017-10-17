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Храм святой Екатерины построят у Театра драмы

Храм святой Екатерины построят у Театра драмы
16+
Фото: youtube
Информацию о переносе площадки подтвердил губернатор Евгений Куйвашев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Храм святой Екатерины, который планировали построить в акватории городского пруда, будет располагаться у Театра драмы, пишет Znak.com.

Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам заседания, в котором приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

– Решение обратиться к вам с предложением рассмотреть иную площадку для строительства храма святой Екатерины я принял ещё весной. Безусловно, некорректно было бы делать такие заявления в ходе избирательной кампании. Но залог реализации этого благого дела в превращении его в общегражданский проект, – цитирует Куйвашева издание.

  • Напомним, что строительство храма вызвало большой общественный резонанс.
  • Противники храма уже трижды "обнимали" пруд, после чего начали сбор подписей горожан.

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Олег Галимов, 18.10.2017, 09:58
Тэги: Религия, Новости
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Горожанин18 октября 2017, 10:35
а в чем разница простите?
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Горожанин18 октября 2017, 10:41
с таким энтузиазмом 2 ветку метро уже бы проектировали
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