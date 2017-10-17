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Кандидатам в свердловские министры придется отчитаться о своих поездках за границу

Кандидатам в свердловские министры придется отчитаться о своих поездках за границу
16+
Фото: Pixabay
Конкурс на замещение этих должностей объявил губернатор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Кандидатам на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций и развития Свердловской области придется отчитаться о выездах за рубеж. Этот пункт – обязательный в анкете, которую должны заполнить претенденты. 
 
В 28-м пункте анкеты желающие занять должности министров должны указать, когда они были за границей, где именно и с какой целью. В остальном анкета содержит стандартный набор пунктов: биография, семья, образование и трудовой стаж. 
 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил конкурс на замещение постов двух министров. Куйвашев стал первым из глав российских регионов, кто организовал новую процедуру набора министров. 

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Маша Шмурыгина, 18.10.2017, 13:29
Тэги: Политика
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