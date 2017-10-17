Кандидатам в свердловские министры придется отчитаться о своих поездках за границу

Конкурс на замещение этих должностей объявил губернатор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Кандидатам на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций и развития Свердловской области придется отчитаться о выездах за рубеж. Этот пункт – обязательный в анкете, которую должны заполнить претенденты.

В 28-м пункте анкеты желающие занять должности министров должны указать, когда они были за границей, где именно и с какой целью. В остальном анкета содержит стандартный набор пунктов: биография, семья, образование и трудовой стаж.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил конкурс на замещение постов двух министров. Куйвашев стал первым из глав российских регионов, кто организовал новую процедуру набора министров.

Ранее Куйвашев подписал указ о назначении своих заместителей. Список остался прежним: Александр Высокинский, Павел Креков, Сергей Швиндт, Азат Салихов и Сергей Зырянов.

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