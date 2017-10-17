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Кофейня, против которой выступил Burger King, устроит народное голосование: у кого лучше «Американо»

Кофейня, против которой выступил Burger King, устроит народное голосование: у кого лучше "Американо"
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
В выходные кофе будут раздавать бесплатно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В кофейне "Люблю кофе" в выходные, 21 и 22 октября, проведут дегустацию кофе, чтобы посоревноваться с соседним Burger King, у кого же "Американо" лучше и вкуснее. Мероприятие в заведение решили провести в ответ на жалобу ресторана фастфуда в ФАС, рассказала НАШЕЙ управляюща кофейни "Люблю кофе" Анастасия Трухина.

– Burger King подал на жалобу на нас и хочет взыскать 10 миллионов рублей. Мы решили положиться на мнение горожан и устроить народное голосование в эти выходные. Все участники смогут попробовать оба кофе, наш и от конкурентов, сравнить и отдать свой голос за "Люблю Кофе" или Burger King в урну для голосования. В нашей кофейне "Американо" объемом 200 мл в этот день будет бесплатным для всех участников, – уточнила Трухина. 

Она также рассказала, что от Burger King и ФАС в саму кофейню жалоб не поступало, они узнали о претензиях из СМИ. 
 

– Дегустация и голосование начнутся в 12 часов. Если в пользу кофе Burger King будет более 51% голосов, то мы признаем, что неправы, публично извинимся и снимем нашу рекламу. Письмо в ресторан с приглашением к участию мы уже отправили, но ответа пока не получили. Хочу отметить, что реклама была исключительно про нас и наш кофе, никакого негатива по отношению к нашим конкурентам мы не высказывали. Реакции от них ожидали, но, конечно, не такой, думали, будет позитивнее, – отметила Трухина.

Она рассказала, что хочет честную борьбу за "самый вкусный" кофе, отметив, что их кофейня всегда опирается на рекомендации гостей, даже название было придумано в ходе конкурса между екатеринбуржцами.
 
Голосование состоится в эти субботу и воскресенье в 12.00 по адресу Малышева, 44, возле памятника Терке. 
  • В жалобе, которую в ФАС направил Burger King, он просит обратить внимание на рекламу, находящуюся на фасаде кофейни "Люблю Кофе". По мнению компании, надпись "Зато у нас вкусный" является безосновательной и наносит ущерб репутации ресторана.

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Марина Подкорытова, 18.10.2017, 14:42
Тэги: Скандалы, Жизнь в городе, Еда
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