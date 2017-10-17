«Мотив» оштрафовали за «лучший» интернет

Оператора связи обвинили в нарушении закона "О рекламе".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
УФАС Свердловской области оштрафовало оператора сотовой связи "Мотив" за рекламный слоган "Мотив 4G пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе!".
– Реклама содержит сравнительные характеристики: "пожалуй, лучший интернет". При этом использованное в рекламе словосочетание не сопровождается критериями, по которым осуществляется сравнение, – рассказали в УФАС.
При этом наличие в рекламе слова "пожалуй" не снижает степень превосходства рекламируемой услуги над такими же услугами других операторов сотовой связи.
- УФАС усмотрела нарушение закона "О рекламе" и выписала уральскому оператору штраф в 100 тысяч рублей, который уже уплачен.
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