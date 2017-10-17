«Мотив» оштрафовали за «лучший» интернет

16+ Фото: группа оператора связи "Мотив" "ВКонтакте"

Оператора связи обвинили в нарушении закона "О рекламе". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 УФАС Свердловской области оштрафовало оператора сотовой связи "Мотив" за рекламный слоган "Мотив 4G пожалуй, лучший интернет 4G в нашем городе!". – Реклама содержит сравнительные характеристики: "пожалуй, лучший интернет". При этом использованное в рекламе словосочетание не сопровождается критериями, по которым осуществляется сравнение, – рассказали в УФАС. При этом наличие в рекламе слова "пожалуй" не снижает степень превосходства рекламируемой услуги над такими же услугами других операторов сотовой связи. УФАС усмотрела нарушение закона "О рекламе" и выписала уральскому оператору штраф в 100 тысяч рублей, который уже уплачен. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 18.10.2017, 14:47

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 18.10.2017, 14:47Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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