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Музыкальный фестиваль в Екатеринбурге вошел в топ-10 культурных событий осени в России

Музыкальный фестиваль в Екатеринбурге вошел в топ-10 культурных событий осени в России
16+
Фото: свердловская филармония
"Евразия" прошел в столице Урала в начале октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Музыкальный фестиваль "Евразия", который прошел в Екатеринбурге с 6 по 13 октября, попал в топ-10 культурных событий осени в РФ. Такой рейтинг составило агентство ТурСтат, проанализировав популярность различных фестивалей.

Также в топ-10 попали: Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Сочи); фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера искусств" (Московская область); культурно-спортивный фестиваль "Мирный Кавказ" (Владикавказ); фестиваль "Шедевры мировой классики" (Калининград); фольклорный фестиваль "Золотые родники" (Псков); театральный фестиваль "Маскерадъ" (Пенза); оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова (Чебоксары); фестиваль "Северное сияние" (Якутск) и праздник "Дни оренбургского пухового платка" (Оренбург).

  • Музыкальный фестиваль "Евразия" прошел в Екатеринбург в 4 раз.
  • В нем приняли участие музыканты из России, Франции, Германии, Италии, Польши, Китая и Сирии.

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Игорь Труш, 18.10.2017, 18:35
Тэги: Культура
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