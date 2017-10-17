Стала известна причина жестокого убийства екатеринбургской школьницы в 2011 году

Расследование уголовного дела подходит к концу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Причиной убийства 14-летней Оли Медведевой, чье изуродованное тело нашли на школьном стадионе в Екатеринбурге осенью 2011 года, стал конфликт между девочкой и подозреваемым в убийстве Андреем Черняевым.

Оля встретила Черняева возле стадиона в ночь на 18 сентября. Между девочкой и мужчиной произошел конфликт, они стали ругаться, что вывело Черняева из себя, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В итоге подозреваемый напал на школьницу, изнасиловал, а затем убил с особой жестокостью: перерезал горло, вспорол живот, отрезал грудь.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Черняева, подходит к концу. По данным источника, через месяц-два оно может уйти в суд.