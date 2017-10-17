Свердловский облсуд отправил за решетку адвоката, который дал взятку сотруднику колонии

Изначально обвиняемого приговорили к условному сроку, однако вышестоящая инстанция отменила это решение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В Свердловской области суд вынес приговор адвокату, который пытался дать взятку сотруднику исправительной колонии в Ивделе.

В декабре 2016 года адвокат оказывал юридические услуги заключенному свердловской исправительной колонии № 63. Он решил подкупить исполняющего обязанности начальника ИК, чтобы тот передал осужденному сотовый телефон. 30 января 2017 года адвокат передал сотруднику колонии 100 тысяч рублей за передачу телефона заключенному.

Сотрудник колонии заранее сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы, и передача денег проходила под контролем оперативных служб. После передачи взятки адвоката задержали сотрудники ФСБ.

Суд приговорил адвоката к 3 годам условно и 3 годам испытательного срока, а также штрафу в 200 тысяч рублей.