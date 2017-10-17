В Екатеринбург приехал новый президент РАН

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Александр Сергеев уже провел встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 Новоизбранный президент Российской академии наук Александр Сергеев приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, где встретился с губернатором Евгением Куйвашевым. Как сообщает департамент информационной политики, речь шла о работе и подготовке проектов в рамках стратегии технологического развития России. – Мы должны искать квалифицированных заказчиков для наших больших проектов. Заказчик должен полностью участвовать в цепочке: наука, внедрение, испытание, прототипы, партия, промышленная партия и рынок. В Свердловской области много крупных предприятий, которые могли бы играть роль квалифицированного заказчика по разным направлениям, – отметил Александр Сергеев. Добавим, что 62-летний Сергеев был избран президентом РАН в конце этого сентября. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 18.10.2017, 08:47

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 18.10.2017, 08:47Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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