В Екатеринбург приехал новый президент РАН

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
Новоизбранный президент Российской академии наук Александр Сергеев приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, где встретился с губернатором Евгением Куйвашевым.
Как сообщает департамент информационной политики, речь шла о работе и подготовке проектов в рамках стратегии технологического развития России.
– Мы должны искать квалифицированных заказчиков для наших больших проектов. Заказчик должен полностью участвовать в цепочке: наука, внедрение, испытание, прототипы, партия, промышленная партия и рынок.
В Свердловской области много крупных предприятий, которые могли бы играть роль квалифицированного заказчика по разным направлениям, – отметил Александр Сергеев.
- Добавим, что 62-летний Сергеев был избран президентом РАН в конце этого сентября.
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