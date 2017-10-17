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В Екатеринбург приехал новый президент РАН

В Екатеринбург приехал новый президент РАН
16+
Фото: Департамент информационной политики
Александр Сергеев уже провел встречу с губернатором Евгением Куйвашевым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

Новоизбранный президент Российской академии наук Александр Сергеев приехал с рабочим визитом в Екатеринбург, где встретился с губернатором Евгением Куйвашевым.

Как сообщает департамент информационной политики, речь шла о работе и подготовке проектов в рамках стратегии технологического развития России.

– Мы должны искать квалифицированных заказчиков для наших больших проектов. Заказчик должен полностью участвовать в цепочке: наука, внедрение, испытание, прототипы, партия, промышленная партия и рынок.

В Свердловской области много крупных предприятий, которые могли бы играть роль квалифицированного заказчика по разным направлениям, – отметил Александр Сергеев.

  • Добавим, что 62-летний Сергеев был избран президентом РАН в конце этого сентября.

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Олег Галимов, 18.10.2017, 08:47
Тэги: Новости
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