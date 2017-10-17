В Екатеринбурге отравились 40 солдат-срочников

Семеро из них госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В Екатеринбурге на территории расформированной части Росгвардии отравились 40 срочников, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

На этой неделе несколько десятков солдат в недавно расформированной части Росгвардии в Ленинском районе почувствовали себя плохо. С понедельника у солдат стали проявляться симптомы отравления - рвота и высокая температура. Медики госпитализировали в военный госпиталь семь человек, несмотря на то, что острое недомогание почувствовали около 40 человек.

По данным источника, командование предприняло меры для купирования отравления - солдаты лечились абсорбентами. Сейчас в части находится окружное руководство Росгвардии.

Между тем в пресс-службе Уральского округа войск Росгвардии не подтвердили информацию о вспышке ротавирусной инфекции в части.

В военном госпитале, куда, по данным источника, доставили заболевших, комментировать ситуацию отказались из-за закрытого характера информации.

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