В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-замначальника ИК № 2, где избивали заключенных

В учреждении существовала иерархическая система, позволяющая избивать и унижать заключенных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В Верх-Исетском районном суде Нижнего Тагила завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замначальника ИК № 2, а также пяти его подельников.

Было доказано, что под покровительством замначальника в учреждении была создана иерархическая система, которая позволяла избивать заключенных.

Так, в частности, 16 ноября 2012 года "активисты" избили заключенного дубинками, после чего нанесли ему удары ногами. Потом мужчину на сутки приковали наручниками к кровати.

– Дневальные отрядов, режимных и иных объектов колонии полностью подчинялись заместителю начальника колонии, координировали с ним свою деятельность, получали от него исполнения указания и поручения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил замначальника колонии 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В отношении членов "актива" прокурор просил суд назначить срок от 5 лет до 5 лет 6 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима.

Продолжение судебных прений назначено на 31 октября.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!