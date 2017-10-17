В Нижнем Тагиле вынесли приговор экс-замначальника ИК № 2, где избивали заключенных

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
В Верх-Исетском районном суде Нижнего Тагила завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего замначальника ИК № 2, а также пяти его подельников.
Было доказано, что под покровительством замначальника в учреждении была создана иерархическая система, которая позволяла избивать заключенных.
Так, в частности, 16 ноября 2012 года "активисты" избили заключенного дубинками, после чего нанесли ему удары ногами. Потом мужчину на сутки приковали наручниками к кровати.
– Дневальные отрядов, режимных и иных объектов колонии полностью подчинялись заместителю начальника колонии, координировали с ним свою деятельность, получали от него исполнения указания и поручения, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
- Суд назначил замначальника колонии 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
- В отношении членов "актива" прокурор просил суд назначить срок от 5 лет до 5 лет 6 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии общего и строгого режима.
- Продолжение судебных прений назначено на 31 октября.
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