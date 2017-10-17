В столовой екатеринбургской школы во время обеда рухнула потолочная плитка

Следователи начали проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В Екатеринбурге следователи организовали проверку после падения потолочной плитки в школьной столовой.

Областной Следственный комитет проверяет сообщения об инциденте с школе № 142 в поселке Горный Щит, где, как сообщили федеральные СМИ, потолочная плитка обрушилась во время обеда в столовой, когда там находились дети. Кроме этого, сообщалось, что школе более 50 лет, однако капитальный ремонт в здании не проводился ни разу.

Во время доследственной проверки будет установлено, принимало ли необходимые меры руководство школы к тому, чтобы обеспечить безопасность школьников и педагогов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.