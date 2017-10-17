В Свердловской области отец троих детей заплатил долг по алиментам в 300 тысяч только после ареста машины

Автомобиль отдали на торги, деньги пойдут бывшей жене мужчины.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В Богдановичском районе приставы арестовали автомобиль многодетного отца, задолжавшего по алиментам 287 тысяч рублей.

Приставы направили исполнительный лист о взыскании денег из зарплаты мужчины на место его работы. Чтобы избежать оплаты, свердловчанин стал скрываться от приставов и постоянно менять места работы, при этом его зарплата каждый раз была ниже предыдущей. В конце концов мужчина уволился и встал на учет в службу занятости.

Долг по алиментам рос все это время. Приставы запретили должнику управлять автомобилем, а позже арестовали и саму Toyota – из-за долга перед бывшей супругой, который образовался во время раздела совместно нажитого имущества.

После этих санкций мужчина, наконец, выплатил долг и еще 20 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Деньги перечислили бывшей жене, матери троих детей. Иномарку оценили и передали на торги, деньги от ее продажи будут также перечислены экс-супруге должника.

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