В Свердловской области пенсионерам повысили прожиточный минимум

Теперь он составляет 8 726 рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
Правительство Свердловской области повысило прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. По сообщению департамента информационной политики, теперь он будет составлять 8 726 рублей, что на 305 рублей больше, чем в третьем квартале этого года.
– Это соответствует прогнозному значению бюджета РФ на 2018 год. Дополнительных средств регионального бюджета на это не потребуется, все средства будут выделены из федерального бюджета, – заявила и.о министра экономики области Татьяна Гладкова.
- Добавим, что согласно новому федеральному закону, правительство области должно установить прожиточный минимум для пенсионеров до 1 ноября. Далее эту сумму меняют ежеквартально.
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