В Свердловской области пенсионерам повысили прожиточный минимум

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Теперь он составляет 8 726 рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017 Правительство Свердловской области повысило прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год. По сообщению департамента информационной политики, теперь он будет составлять 8 726 рублей, что на 305 рублей больше, чем в третьем квартале этого года. – Это соответствует прогнозному значению бюджета РФ на 2018 год. Дополнительных средств регионального бюджета на это не потребуется, все средства будут выделены из федерального бюджета, – заявила и.о министра экономики области Татьяна Гладкова. Добавим, что согласно новому федеральному закону, правительство области должно установить прожиточный минимум для пенсионеров до 1 ноября. Далее эту сумму меняют ежеквартально. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 18.10.2017, 14:10

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 18.10.2017, 14:10Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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