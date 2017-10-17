В Свердловской области непривитым от гриппа детям запрещали посещать школы и детсады

В образовательных учреждениях распространили объявления об обязательной вакцинации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

В Новолялинском районе прокуратура проверила школы, в которых непривитых от гриппа детей и сотрудников не пускали на уроки и на работу.

Глава Новолялинского городского округа подписал постановление, согласно которому детей и сотрудников, не привитых от гриппа, нельзя допускать до занятий и работы в образовательных учреждениях. Мера была призвана снизить заболеваемость в период эпидемического сезона 2017-2018. В школах и детсадах объявили об обязательном прививании от гриппа.

– Органы местного самоуправления в соответствии с действующим федеральным законодательством участвуют в деятельности по здравоохранению, однако не наделены полномочиями по установлению запретов для граждан в данной сфере, – сообщили в прокуратуре и добавили, что Конституция РФ гарантирует общедоступность школьного образования.

Кроме этого, Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" предусматривает право россиян отказаться от профилактических прививок.