В Свердловской области сняли предупреждение о смоге

Воздух в регионе вновь стал чистым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017

С сегодняшнего дня в Свердловской области прекратило действовать предупреждение синоптиков о смоге. Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымленности атмосферы на территории региона не отмечается.

Метеорологические станции не фиксируют появления несвойственного воздуху запаха.

Добавим, что до конца рабочей недели в Екатеринбурге будут идти дожди, а температура воздуха днем будет порядка +10 градусов.

Напомним, что 13 октября в СМИ появилась ложная информация о "радиоактивном" облаке, которое двигается на Свердловскую область со стороны Челябинска.

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