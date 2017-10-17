В Свердловской области сняли предупреждение о смоге

Воздух в регионе вновь стал чистым.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.10.2017
С сегодняшнего дня в Свердловской области прекратило действовать предупреждение синоптиков о смоге. Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, задымленности атмосферы на территории региона не отмечается.
Метеорологические станции не фиксируют появления несвойственного воздуху запаха.
Добавим, что до конца рабочей недели в Екатеринбурге будут идти дожди, а температура воздуха днем будет порядка +10 градусов.
- Напомним, что 13 октября в СМИ появилась ложная информация о "радиоактивном" облаке, которое двигается на Свердловскую область со стороны Челябинска.
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