Екатеринбурженка Полина Попова вошла в десятку самых красивых девушек планеты

Уральская модель осталась в шаге от первой пятерки конкурса "Мисс Мира".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

Уральская модель и Мисс Россия – 2017 Полина Попова вошла в десятку красивейших девушек планеты. На конкурсе "Мисс Мира". Полина дошла до самого конца, но не сумела пробиться в пятерку. Первое место досталось представительнице Индии, второе – девушке из Мексики.

фото: скриншот трансляции конкурса

Полина Попова обратила на себя внимание российских и зарубежных модельных агентств в 2011 году. Сразу после школы она начала выходить на подиумы в Европе и США, но позже вернулась в Россию.

Россиянка давно изучает китайский язык и ранее собиралась отправиться на учебу в Китай.

Сейчас 22-летняя екатеринбурженка путешествует по миру, а затем намерена попробовать свои силы в журналистике, пишет ТАСС.

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