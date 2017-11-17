Мисс Екатеринбург – 2009 получила роль в драме про русский бильярд

16+ Фото: Instagram Ирины Антоненко

Фильм расскажет про игрока, который связался с бандитами. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017 Уральская модель и Мисс Екатеринбург – 2009 Ирина Антоненко, получила главную женскую роль в спортивной драме "Игра судеб". Производством фильма займется уральская кинокомпания "Гермес Фильм". Уже известно, что "Игра судеб" будет полнометражным фильмом, его сценарий готов. – Ирина родом из нашего Екатеринбурга, поэтому просто обязаны были привлечь её в проект. Скоро откроем интересующимся весь актёрский состав, – написал "ВКонтакте" генеральный продюсер Максим Артемьев. – Профессиональный бильярдист решает покончить со своей мошеннической деятельностью ради любви. Предстоит последняя игра на огромный куш – бандитский общак, поставленный на его победу. Но любимая девушка похищена соперниками и может погибнуть, если герой не проиграет, – рассказывается в группе фильма. Напомним, до этого Ирина Антоненко получила одну из главных ролей в триллере "Отрыв", который расскажет про застрявших на канатной дороге альпинистов. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 18.11.2017, 12:09

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 18.11.2017, 12:09Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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