Мисс Екатеринбург – 2009 получила роль в драме про русский бильярд

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
Уральская модель и Мисс Екатеринбург – 2009 Ирина Антоненко, получила главную женскую роль в спортивной драме "Игра судеб". Производством фильма займется уральская кинокомпания "Гермес Фильм".
Уже известно, что "Игра судеб" будет полнометражным фильмом, его сценарий готов.
– Ирина родом из нашего Екатеринбурга, поэтому просто обязаны были привлечь её в проект. Скоро откроем интересующимся весь актёрский состав, – написал "ВКонтакте" генеральный продюсер Максим Артемьев.
– Профессиональный бильярдист решает покончить со своей мошеннической деятельностью ради любви. Предстоит последняя игра на огромный куш – бандитский общак, поставленный на его победу. Но любимая девушка похищена соперниками и может погибнуть, если герой не проиграет, – рассказывается в группе фильма.
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Напомним, до этого Ирина Антоненко получила одну из главных ролей в триллере "Отрыв", который расскажет про застрявших на канатной дороге альпинистов.
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