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Мисс Екатеринбург – 2009 получила роль в драме про русский бильярд

Мисс Екатеринбург – 2009 получила роль в драме про русский бильярд
16+
Фото: Instagram Ирины Антоненко
Фильм расскажет про игрока, который связался с бандитами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

Уральская модель и Мисс Екатеринбург – 2009 Ирина Антоненко, получила главную женскую роль в спортивной драме "Игра судеб". Производством фильма займется уральская кинокомпания "Гермес Фильм".

Уже известно, что "Игра судеб" будет полнометражным фильмом, его сценарий готов.

 – Ирина родом из нашего Екатеринбурга, поэтому просто обязаны были привлечь её в проект. Скоро откроем интересующимся весь актёрский состав, – написал "ВКонтакте" генеральный продюсер Максим Артемьев.

– Профессиональный бильярдист решает покончить со своей мошеннической деятельностью ради любви. Предстоит последняя игра на огромный куш – бандитский общак, поставленный на его победу. Но любимая девушка похищена соперниками и может погибнуть, если герой не проиграет, – рассказывается в группе фильма.

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Олег Галимов, 18.11.2017, 12:09
Тэги: Новости
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