Сегодня Екатеринбург отмечает 294-й день рождения

Именно в этот день в 1723 году по указу Петра I на берегах Исети началось строительство крупнейшего железоделательного завода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

Сегодня, 18 ноября, Екатеринбург отмечает свой 294-й исторический день рождения. Именно в 1723 году по указу Петра I на берегах Исети началось строительство крупнейшего железоделательного завода, а 18 ноября произошел пробный пуск ковочных молотов, что и послужило началом образования города.

Строительство завода осуществлялось под руководством отцов-основателей Екатеринбурга: историка и географа Василия Татищева и генерал-лейтенанта Георга Вильгельма де Геннина.

Завод-крепость был назван Екатеринбургом в честь святой великомученицы Екатерины Александрийской и императрицы Екатерины I.

Сейчас день города отмечается в Екатеринбурге в третью субботу августа.

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