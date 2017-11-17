В ЦПКиО Екатеринбурга начали принимать в армию

Новый павильон располагается на центральной аллее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

В центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского Екатеринбюурга появился пункт записи на службу в армию по контракту. Новый павильон располагается на центральной аллее ЦПКиО, рядом с фонтаном.

Стоит отметить, что ажиотажа в пункте нет. За последние полчаса никто из

Напомним, что сейчас директором ЦПКиО является депутат думы Екатеринбурга, генерал, Герой России, ветеран Чечни и участник военной кампании на Донбассе Роман Шадрин.

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