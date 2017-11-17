В ЦПКиО Екатеринбурга начали принимать в армию

Новый павильон располагается на центральной аллее.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
В центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского Екатеринбюурга появился пункт записи на службу в армию по контракту. Новый павильон располагается на центральной аллее ЦПКиО, рядом с фонтаном.
Стоит отметить, что ажиотажа в пункте нет. За последние полчаса никто из
Напомним, что сейчас директором ЦПКиО является депутат думы Екатеринбурга, генерал, Герой России, ветеран Чечни и участник военной кампании на Донбассе Роман Шадрин.
- Этой осенью он распорядился установить в парке несколько памятников павшим солдатам, которые по внешнему виду напоминают могилы.
- В сети уже идет сбор подписей под петицией с просьбой отправить Шадрина в отставку.
- Также в парке уже начали заливать новогодний каток.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!