В Екатеринбурге прошла «Ночь пожирателей рекламы»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017
Накануне в Ельцин Центре прошла традиционная "Ночь пожирателей рекламы". Девизом этой "ночи" была свобода, и все мероприятие было ею пропитано.
Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"
Для всех любителей рекламы в помещении были расположены трибуны с местами, а для особо искушенных – мягкие кресла-мешки, в которых можно было удобно разлечься и наслаждаться просмотром.
Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"
Всю ночь на экранах Ельцин Центра транслировали рекламные ролики со всего мира. Были представлены как коммерческие ролики, так и трогательная социальная реклама.
Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"
Показ начался в полночь и продлился до шести утра. Каждый блок рекламных роликов длился по полтора часа, после чего следовал перерыв.
Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"
Гостям мероприятия предлагалось несколько тематических фотозон, также любой желающий мог поучаствовать в создании нового образа за короткое время.
Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"
В перерывах между просмотром роликом можно было перекусить в буфете, послушать живую музыку со сцены, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов.
Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"
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