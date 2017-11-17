В Екатеринбурге прошла «Ночь пожирателей рекламы»

Фоторепортаж НАШЕЙ с традиционного мероприятия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.11.2017

Накануне в Ельцин Центре прошла традиционная "Ночь пожирателей рекламы". Девизом этой "ночи" была свобода, и все мероприятие было ею пропитано.

Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"

Для всех любителей рекламы в помещении были расположены трибуны с местами, а для особо искушенных – мягкие кресла-мешки, в которых можно было удобно разлечься и наслаждаться просмотром.

Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"

Всю ночь на экранах Ельцин Центра транслировали рекламные ролики со всего мира. Были представлены как коммерческие ролики, так и трогательная социальная реклама.

Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"

Показ начался в полночь и продлился до шести утра. Каждый блок рекламных роликов длился по полтора часа, после чего следовал перерыв.

Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"

Гостям мероприятия предлагалось несколько тематических фотозон, также любой желающий мог поучаствовать в создании нового образа за короткое время.

Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"

В перерывах между просмотром роликом можно было перекусить в буфете, послушать живую музыку со сцены, поучаствовать в конкурсах и розыгрышах призов.

Фото: Артутр Фазлиев / "Наша Газета"

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