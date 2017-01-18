Александр Новиков пообещал достроить «Бухту Квинс»

Пайщики при этом могут вернуть свои деньги и отказаться от проекта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Александр Новиков в ходе пресс-конференции сегодня, 19 января, в холле Театра эстрады рассказал, что нашел инвесторов, которые выплатят все долги по ПЖСК «Бухта Квинс». Строительство будет продолжено.

По плану, ПЖСК будут строить в два этапа Как обсудили на конференции, Новиков заключил партнерское соглашение, где обговорено по пунктам все, о чем договорились стороны. Там отмечено, что ПЖСК «Бухта Квинс» будет достроен в два этапа: первый пройдет в декабре 2017 года, второй — в декабре 2018. — Главная тема сегодняшней встречи — это найденный выход из ситуации с ПЖСК «Бухта Квинс». На сегодняшний день мною найден инвестор, который готов выплатить деньги пайщикам и вложиться в «Бухту Квинс». Он готов сделать это уже с сегодняшнего дня. Я не буду называть его имя, это коммерческая тайна, — отметил Александр Новиков. Найдено четыре инвестора для проекта Как уточнил адвокат Новикова, Николай Озеров, поиски инвесторов проходили по двум направлениям. — Есть человек, который готов заключать такие договоры. Они предполагают, что инвестор входит в состав ПЖСК «Бухта Квинс» и выплачивает пайщику ту сумму, которую тот вложил, в полном объеме. Процесс пошел, но дело не скоротечное, — рассказал адвокат. Как отметил сам Новиков, поиск проходил все три года, но инвесторы и застройщики не хотели работать с историей, связанной с «Бухтой Квинс». — Я пошел на то, чтобы договориться и отдать землю под застройку. Пайщики могут сделать это прямо сейчас, отказаться от участия и вернуть свои деньги. Я не хочу вступать в склоки и говорить об оскорблениях в сторону прессы, которая полила меня грязью. Я русский человек. Для меня «побегушечничество» — самое низкое, что есть. Я прошу вас обратить внимание на степень доверия следствия мне. Не надо писать, что Новиков скрывается и куда-то бежит, — проникновенно рассказал бард.

Стоимость проекта составляет полтора миллиарда рублей. И инвестора нашли не одного, на сегодня их четыре.

«Я не скрываюсь, а пытаюсь помочь»

— Я провел не неделю под домашним арестом, а всего четыре дня. Такого внимания прессы я давно к себе не испытывал. Поиск инвестора для проекта никак не связан с уголовным делом. Потому что я единственный человек, который сейчас может помочь. Я взял это и сделал все под свое имя. В этой стране есть много тех, кто был под разным арестом. Я шесть лет отсидел, а ведь тогда дали 10. Я и не понял, почему меня отпустили. Ельцину прислали записку, что в бытность его в Обкоме посадили Новикова. На что тот ответил: «Я к этому делу ничего не имею, но я за это дело берусь». Ноги этого уголовного дела растут с 4-й овощебазы. Давайте поставим точку на том, что я судим. Меня посадили тогда по сфабрикованному делу. И есть решение Верховного суда, — уточнил Новиков.

Пайщики, прибывшие на пресс-конференцию, обвинили барда в том, что он с самого начала не пошел им навстречу и отказался общаться.

— Если бы тогда вы нас услышали, нас собрали, то сейчас, возможно, было бы по-другому. Возникло недопонимание с обеих сторон, поэтому и вышла такая ситуация. И по нашему мнению, в этом ваша вина. Наш главный вопрос сегодня: насколько хватит денег для выплаты? — поинтересовались представители пайщиков.

На что Новиков ответил, что хватит всем.

Уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс» было возбуждено 23 ноября 2015 года.

В конце декабря 2016 года следствие предъявило М. Шилиманову и А. Новикову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Решением Верх-Исетского районного суда экс-замминистра экономики был заключен под стражу, а худрук Театра эстрады отправлен под домашний арест.

Сам бард не согласился с таким решением и решил бороться за свою правду. Он написал письмо президенту Путину с просьбой вмешаться в процесс и восстановить свое честное имя.

29 декабря 2016 года суд отменил решение о домашнем аресте для Александра Новикова.