Забористый мат, предельная вежливость и ледяная вода: как екатеринбуржцы окунулись в прорубь в Крещение

Фоторепортаж НАШЕЙ из освещенной купели на Верх-Исетском пруду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Екатеринбуржцы сегодня, 18 января, начали праздновать Крещение Господне традиционным купанием в проруби после рабочего дня. НАШ фоторепортаж из купели на Верх-Исетском пруду.

Купание в Крещение

Начиная с семи часов вечера, открылись более десятка купелей в Екатеринбурге и его окрестностях. Горожане после рабочего дня ближе к позднему вечеру семьями, с друзьями и даже в одиночку стали подтягиваться к местам, где можно окунуться в прорубь.

Купель на Верх-Исетском пруду

Одно из популярных мест – освещенные сегодня после Крестного хода две купели на Верх-Исетском пруду у яхт-клуба «Коматек». С виду это одна большая палатка, но разделенная на три части: одна для женщин, другая для мужчин, а между ними – место, где модно выпить бесплатно чай и съесть бублик.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов неустанно бдят за происходящим и часто делают замечания мужскому отделению, откуда раздается задорный и порой забористый мат. Но все спокойно – просто так ледяная вода пробирает, что невозможно промолчать.

Вежливые люди

Многие из горожан идут прямо семьями с маленькими детьми. Последним только в радость и даже в любопытство повторить только совершенный папой подвиг, и они просятся вслед за отцом.

Отличительная черта – люди предельно вежливы друг с другом, поздравляют друг друга с Крещением, а работникам на купели говорят отдельное спасибо. Многие пришли сегодня впервые.

– Не, я из бани-то запросто и завсегда в холодную воду, а тут… как-то боязно! – преодолевая свой страх, заходит в купель молодой человек.

Теплая купель

Есть и бывалые, со спокойным выражением лица, три раза перекрестившись, заходят в купель, как в теплую ванну. И после вспоминают, что в прошлом году где-то «была очень маленькая купель, а здесь добротная и теплая».

Теплая – имеется в виду, что обе купели оборудованы газовым отоплением, и можно спокойно раздеться и не морозиться.

Купель на Верх-Исетском пруду проработает сегодня до двух часов ночи и будет открыта в последующие дни для всех желающих моржей.

Ранее «Наша Газета» опубликовала список всех купелей в Екатеринбурге. А также советы врачей перед купанием в проруби.