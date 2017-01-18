«Полный бюджет фильма страшно считать»: екатеринбуржец снял кино про катание на горных вершинах и безумные трюки

Фильм выйдет в малом прокате и отправится на фестивали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Екатеринбургский режиссер Андрей Зажигин снял фильм «Дикий снег» про экстремалов, покоряющих горные вершины. Съемки кинокартины шли всю прошлую зиму. Из огромного отснятого материала в конечном варианте останутся всего 30 минут. Авторы планируют, что покажут фильм в малом прокате и отправят его на фестивали. Андрей Зажигин рассказал НАШЕЙ более подробно о своей ленте.

О чем фильм «Дикий снег»

– Это будет рассказ довольно популярных в России спортсменов-райдеров-лыжников и сноубордистов, об их образе жизни, о безопасности в этом спорте, о плюсах и минусах профессий лыжника-спортсмена, горного гида, инструктора. Например, один из участников нашего фильма представляет нашу страну на чемпионате мира по фрирайду и занимает там призовые места, хотя об этом мало кто знает. Это не видео с каталки, не красивый клип про горы и горнолыжников. Это полноценный документальный фильм со своей историей и поиском ответов. В нем будут рассуждения героев о фрирайде, безопасности в горах, экстриме, соревнованиях. Они расскажут свои истории, как пришли к такому образу жизни, о плюсах и минусах, поделятся своими мечтами.

В чем его «фишка»

– Бэккантри представляет собой пешее восхождение на вершину, которая не оборудована специальными средствами для подъема, для спуска по неподготовленному склону на лыжах или сноуборде. Этот вид активного отдыха набирает популярность. Он граничит с горным туризмом и горнолыжным спортом. Мы отправились в экспедиции вслед на нашими героями, чтобы понять, почему одни люди ставят себя в экстремальные условия, а другие бегут от них.

Для кого это кино

– Это будет кино для узкого проката. То есть фильм имеет свою аудиторию. Я как раз занимаюсь такими фильмами. Он будет идти в малом прокате. И, конечно, мы собираемся отправить его по фестивалям летом 2017 года. Мы делаем этот фильм, потому что он о друзьях. И об увлечении, которое мы разделяем. Мы делаем этот фильм для друзей и для всех, влюбленных в горы и снег. Это фильм о мечтателях и романтиках для мечтателей и романтиков.

Работа над фильмом сейчас «кипит»

– На сегодняшний день весь необходимый материал отснят. Съемочная группа и герои фильма побывали в Шерегеше, на Красной Поляне, на Казыре. Это прекрасные виды гор, снежные пейзажи, гармоничное катание и трюки. Мы пишем сценарий, начали работы по видеомонтажу.

Авторы ищут спонсоров, чтобы закончить кино

– Полный бюджет фильма нам подсчитывать просто страшно. Это уже потраченные средства на оборудование и экспедиции, а также время и труд наш и наших друзей. Но мы посчитали, сколько нам нужно, чтобы закончить. Сделать отличный фильм, красивый, качественный. И не допиливать его «на коленке»... Мы хотим собрать 440 000 рублей, это с учетом всех налогов и сборов.

Куда пойдут деньги

– Средства будут потрачены на постобработку видеоматериала, создание графики и визуальных эффектов, озвучку, создание/запись музыки, очистку авторских прав на музыку, вывод DCP-копии для показа в кинотеатрах, оплату комиссий и налогов. Какое-то количество средств будет потрачено на изготовление и отправку вознаграждений акционерам. Хотя, придумывая акции, мы постарались свести эти затраты к минимуму. Если поддержка окажется столь мощной, что мы соберем больше заявленной суммы, то «лишние» (а ведь вы знаете, что лишних не бывает!) деньги позволят нам сделать кино еще лучше. Если что-то останется после производства, то эти средства пойдут на оплату взносов для участия в фестивалях и организацию премьерных показов. Сейчас полный бюджет фильма 1 450 000 рублей.

Андрей Зажигин – создатель и руководитель студии приключенческого видео «WhiteBeard production». В его портфолио короткометражные фильмы про Екатеринбург, природный парк Таганай (город Златоуст, Челябинская область), парапланы и многие другие. Также около года назад он снял документальный фильм «Пары», посвященный участию российских спортсменов в гонке Red Bull X-Alps 2011. В фильме «Дикий снег» он является автором идеи, режиссером, видеооператором и режиссером монтажа.

Фрирайд – спуск с естественных возвышенностей и гор вне подготовленных трасс.

Фильмы Андрея Зажигина