Екатеринбурженка рассказала на «Первом канале», как оказалась с 11-месячным ребенком под теплотрассой

Женщина жила под теплотрассой с сыном, пока его не забрали органы опеки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Жительница Екатеринбурга Марина Карачева рассказала в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале, почему жила под теплотрассой с 11-месячным малышом . Выпуск программы вышел 18 января.

Екатеринбурженка рассказала на «Первом канале», как потеряла жилье

В съемках вместе с 41-летней Мариной участвовал ее муж и екатеринбурженка Татьяна, сообщившая в полицию, что Марина живет с ребенком под теплотрассой. По словам Татьяны, Марина жила вместе со своим сожителем, вместе они выпивали.

После Марина рассказала, как оказалась с ребенком под теплотрассой. У них с мужем была комната, которая принадлежала бабушке мужа и в которой была прописана его мать. Свекровь предложила купить им комнату в Реже, а эту комнату продать. Супруги согласились, но деньги, вырученные с продажи комнаты, ушли на оплату долгов свекрови, и Марина с мужем остались без жилья - пришлось поселиться под теплотрассой.

При этом женщина уверяет, что жила с малышом под теплотрассой не 11 месяцев, а один месяц, до этого семья снимала комнаты. Однако Татьяна сообщила, что видит Марину под теплотрассой около двух лет.

Артем, муж Марины, на вопрос ведущего Александра Гордона о том, готов ли он начать нормальную жизнь, ответил, что потерял свои документы около шести месяцев назад, на их восстановление нужны деньги, которых нет.

Дочь бездомной екатеринбурженки, отсидевшей за убийство, хочет забрать младшего брата

Марина также призналась, что имеет двух взрослых дочерей, которые жили в детдоме, пока сама Марина сидела в тюрьме за убийство. По словам женщины, она убила мужчину, который издевался над девочкой. На свободе Марина провела всего месяц и вновь оказалась в тюрьме, на этот раз за нанесение тяжких телесных повреждений.

Одна из дочерей, которой было три года, когда Марину посадили первый раз, ждет ребенка. Девушка хочет забрать своего младшего брата, так как не верит, что ее мать может начать жить нормально и избавиться от алкогольной зависимости.

Мать 11-месячного малыша должна найти жилье и работу, чтобы вернуть ребенка

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин отметил во время передачи, что Марина может вернуть ребенка, если бросит пить, пройдет лечение и найдет работу. Например, женщина может устроиться работать в трамвайно-троллейбусный парк, сотрудники которого получают жилье.

Помощь Марине предложила психолог екатеринбургского кризисного центра Екатеринбурга Наталья Хакимова. По ее словам, центр может предоставить жилье Марине, которая должна будет раз в месяц пролечиваться в наркологическом диспансере.

Марина согласилась на все предложенные ей условия. Если она пройдет реабилитацию, найдет работу и начнет обеспечивать себя, то сможет вернуть малыша. В противном случае женщину лишат родительских прав.

​Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!