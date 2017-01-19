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«Боже, что я делаю?» Журналист «Нашей Газеты» поделилась ощущениями после посещения одной из екатеринбургских купелей

«Боже, что я делаю?» Журналист «Нашей Газеты» поделилась ощущениями после посещения одной из екатеринбургских купелей
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Как сегодня окунались екатеринбуржцы в прорубь – в дневном фоторепортаже НАШЕЙ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Екатеринбуржцы в четверг, 19 января, продолжили праздновать Крещение Господне традиционным купанием в проруби. О том, что ощущает человек после погружения в ледяную прорубь, журналист НАШЕЙ проверила на себе.

Купель на Верх-Исетском пруду

Напомним, «Наша Газета» писала ранее, как прошли крещенские купания екатеринбуржцев в освещенной купели на Верх-Исетском пруду в ночь с 18 на 19 января. Но на этом празднование православного праздника не закончилось – днем 19 января у купелей выстраивались очереди, чтобы окунуться в прорубь.

Главное – решительность

Журналист «Нашей Газеты» Мария Шмурыгина не смогла спокойно смотреть на то, что творится в крещенских купелях и отважно вызвалась на себе испробовать всю прелесть от погружения в ледяную прорубь.

крещенские купания в Екатеринбурге

Дело в том, что наша Маша уже делала это и не один раз, но в какой-то момент перестала следовать традиции. И в этом году снова решилась на этот подвиг (по крайней мере, долго уговаривать нам ее не пришлось – Прим. ред.)!

Шарташ или «Рамада»?

Первоначальной целью мы выбрали купель на Шарташе у пожарной части на улице Проезжей. Но из-за того, что две купели там оказались закрыты из-за трещины во льду, мы решили ехать к отелю «Рамада». Тем более что она – открытая!

крещенские купания в Екатеринбурге

Надо сказать в обоих местах около полудня уже стояли очереди примерно из десятка людей. Если на Шарташе сотрудники МЧС пропускали к купели по несколько человек, то на «Рамаде» было куда свободней. Некоторые из «моржей» спускались в прорубь не по одному разу, поскольку рядом была обустроена небольшая банька.

НАША Маша

И… Барабанная дробь! Наша Маша сделал это!

крещенские купания в Екатеринбурге

крещенские купания в Екатеринбурге

крещенские купания в Екатеринбурге

крещенские купания в Екатеринбурге

Свои ощущения от погрудения в ледяную воду она рассказала после:

– Я купалась в проруби последний раз лет пять назад, и сегодня все было будто впервые. Страха не чувствовала, единственное, о чем думала, приближаясь к купели – это невыносимый холод, и еще что-то в духе «Боже, что я делаю?». А когда оказалась в ледяной воде, мысли вообще исчезли, потому что все инстинкты затмили разум и требовали немедленно выйти и согреться.

Но вся прелесть купания в проруби в ощущениях, которые наступают после. Когда покидаешь воду, быстро перестаешь чувствовать, что тебе холодно, потому что по всему телу разливается тепло. Вот только меня еще трясло, от избытка чувств, наверное. Еще чуть позже, когда оденешься, это тепло превращается в жар, который прямо греет изнутри, а тело полностью расслабляется. А затем наступает чувство эйфории – жаль, что кратковременное. Зато бодрость и гордость остаются на весь день!

Как себя чувствовали остальные екатеринбуржцы, окунувшиеся сегодня в прорубь, смотрите в фоторепортаже «Нашей Газеты».

Крещенские купания в Екатеринбурге: купель на Шарташе

Купель у «Рамады»

Купель у «Рамады»

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

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Дмитрий Шевалдин, 19.01.2017, 23:38
Тэги: Религия, МЧС, Фото
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