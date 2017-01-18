Соколовский в СИЗО: грустит от православной литературы и размышляет о даосизме

Также Руслан радуется возможной поддержке от Антона Симакова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Сегодня, 19 января, в суде снова был Соколовский. Решался вопрос – все же останется он в СИЗО или нет. НАША узнала, как ему сидится в СИЗО.

Оказывается, больше всего Соколовского огорчает отсутствие книг.

– С сотрудниками правоохранителей органов нахожу общий язык. Однако структура тут суровая. Очень плохо, что я не могу получить те книги, что мне присылают подписчики, – это в основном научная и философская литература. Я такие книги увидел только к концу третьего месяца! А в местной библиотеке в СИЗО только православная литература. Передавать же дают тоже православные и женские детективчики, а я их как-то не читаю. Ну а православная литература... Я, как и прежде, атеист. Что я могу извлечь из этого сборника сказок? Мораль?

О своем отношении к религии Соколовский высказывается по-прежнему категорично.

– По-моему религии быть не должно. Но при этом, раз уж она есть, никто никого не должен на фоне религиозных убеждений ненавидеть.

Однако Руслан уверяет, что все-таки старается изучать различные религиозно-философские течения.

– Сейчас я увлекся даосизмом. Павел Дуров вот тоже даосист.

Естественно, был задан вопрос о маге вуду Антоне Симакове . Тот, напоминаем, сейчас за бешеную цену продает свою картину, чтобы помочь Соколовскому. Поддержка Симакова зиждется на том, что они с Русланом обвинялись по одной статье. Антон уже прошел принудительное лечение.

– Ну, это замечательно. Я рад поддержке даже от... хм... мага вуду, – с усмешкой ответил Соколовский.