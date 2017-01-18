Соколовский в СИЗО: грустит от православной литературы и размышляет о даосизме

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Сегодня, 19 января, в суде снова был Соколовский. Решался вопрос – все же останется он в СИЗО или нет. НАША узнала, как ему сидится в СИЗО.
– С сотрудниками правоохранителей органов нахожу общий язык. Однако структура тут суровая. Очень плохо, что я не могу получить те книги, что мне присылают подписчики, – это в основном научная и философская литература. Я такие книги увидел только к концу третьего месяца! А в местной библиотеке в СИЗО только православная литература. Передавать же дают тоже православные и женские детективчики, а я их как-то не читаю. Ну а православная литература... Я, как и прежде, атеист. Что я могу извлечь из этого сборника сказок? Мораль?
– По-моему религии быть не должно. Но при этом, раз уж она есть, никто никого не должен на фоне религиозных убеждений ненавидеть.
– Сейчас я увлекся даосизмом. Павел Дуров вот тоже даосист.
– Ну, это замечательно. Я рад поддержке даже от... хм... мага вуду, – с усмешкой ответил Соколовский.
- Напомним, 21-летнему блогеру Руслану Соколовскому вменяют две уголовные статьи – «Экстремизм» (ст. 282 УК РФ) и «Оскорбление чувств верующих» (ст. 148 УК РФ). Основанием для предъявления обвинения блогеру стали ролики, размещенные им в социальной сети YouTube. На одном из них молодой человек играет в приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови, пытаясь объяснить, что таким образом он никак не оскорбляет чувства верующих.
- С 28 октября 2016 года по решению Кировского районного суда Екатеринбурга Соколовский находится в СИЗО за несоблюдение условий домашнего ареста. К нарушениям суд причислил визит девушки Руслана, которая впоследствии его бросила.