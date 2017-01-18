На екатеринбургском озере во время крещенских купаний треснул лед

Две купели на Шарташе закрыли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

На озере Шарташ спасатели закрыли две купели в ночь на 19 января – во время крещенских купаний по льду пошла трещина, сообщили в областном управлении МЧС.

Возле двух купелей на озере Шарташ во время скопления людей треснул лед, в результате спасателям пришлось огородить опасные места и попросить желающих окунуться в проруби покинуть лед. В управлении МЧС сообщили, что причиной трещины стали не люди, а большой объем снега и сравнительно тонкий лед:

– Под давлением большого объема снежной массы на поверхность льда вышла вода, которая замерзла, и образовалась наледь. В Екатеринбурге в ходе массовых купаний в купелях в районе базы «Спейс» в ночь с 18 на 19 января тонкий слой наледи на площадке, где находились люди, треснул.

Опасности трещина не представляла, но она могла увеличиться, поэтому спасатели решили закрыть доступ к двум купелям. К остальным прорубям людей пускали небольшими группами.

В крещенскую ночь в купели окунулись около 30 тысяч екатеринбуржцев. Горожане продолжают приходить к прорубям, безопасность возле них обеспечивают более тысячи сотрудников госинспекции на маломерных судах, спасателей, полицейских и врачей.

Никаких происшествий, кроме трещины на озере, во время крещенских купаний не зафиксировано.

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