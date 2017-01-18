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На свердловской трассе спасли замерзающего водителя фуры

На свердловской трассе спасли замерзающего водителя фуры
16+
Фото: МВД Красноуфимский
Большегруз заглох на дороге из-за мороза.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Автоинспекторы из Красноуфимска спасли водителя фуры, заглохшей на трассе в мороз, сообщили в областном управлении МВД 18 января. 

Полицейские спасли водителя на Пермском тракте

В некоторых районах Свердловской области установились морозы, из-за чего ситуация на трассах остается сложной. В трудное положение попал водитель фуры, которая заглохла на 207 километре трассы Пермь - Екатеринбург. Он сообщил о своем бедственном положении в полицию, после чего на помощь ему выдвинулся экипаж ГИБДД.

Фура водителя заглохла из-за мороза

Водитель объяснил полицейским, что еще 17 января из-за мороза в его большегрузе перемерзла воздушная система, ехать дальше невозможно, а знакомые смогут помочь ему только к вечеру. Автоинспекторы посадили водителя в служебную машину отогреваться и помогли привести фуру в рабочее состояние, после чего спасенный водитель продолжил свой путь.

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Маша Шмурыгина, 19.01.2017, 09:18
Тэги: ГИБДД, Дороги, Авто
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