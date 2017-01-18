Николай Басков отменил концерты в Екатеринбурге и Челябинске

Певец должен был выступить в уральской столице 7 марта.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Николай Басков отменил свои выступления в Екатеринбурге и Челябинске, сообщает «КП-Урал» сегодня, 19 января.
Организаторы концертов Баскова объяснили их отмену техническими причинами. Певец должен был выступить в Екатеринбурге накануне Международного женского дня – 7 марта, в Челябинске чуть ранее – 5 марта.
В Екатеринбург народный артист должен был привезти свое новое шоу «Игра», которое является уникальным для российской сцены. Это театрализованное представление, режиссером которого стал известный культурный деятель Алексей Сеченов, который работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым.
- Стоимость билетов на екатеринбургский концерт Баскова, который должен был пройти в ККТ «Космос», доходила до 5 500 тысяч рублей. Как вернуть потраченные на них деньги, организаторы сообщат позже.
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