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Битва за Каменные палатки: трансляция с публичных слушаний по застройке на ЖБИ в Екатеринбурге

Битва за Каменные палатки: трансляция с публичных слушаний по застройке на ЖБИ в Екатеринбурге
16+
Фото: Людмила Иванова
Сторонники сохранения парка выступают против планов «Общества Малышева 73».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Екатеринбурге 19 января 2017 года проходят публичные слушания по проекту строительства на территории «Каменных палаток» в Екатеринбурге. НАША ведет онлайн-трансляцию с обсуждения этого проекта.

По словам члена Общественной палаты Екатеринбурга Екатерины Петровой, изначально на территории «Каменных палаток» планировалось разбить семейный парк отдыха. Соответствующее разрешение Администрация Екатеринбурга выдала АО «Автомир» разрешение на создание спортивных площадок и проката инвентаря. К декабрю 2015 года комплекс построили, но долго в парке он не просуществовал.

По информации депутата свердловского Заксобрания Дмитрия Ионина, вскоре спортплощадку разобрали, а затем стало известно про амбициозный проект строительства жилого комплекса на семь тысяч человек. Рядом с ним появится торговый центр.

— После этого началось массовое недовольство садоводов — застройка должна задеть территорию садов «им. Мичурина», «Гранит», «Рыбник», «Карасики» и «Энергетик». Людей попытались успокоить в администрации. 13.11.2015 в адрес активистов поступил ответ из Администрации города, в котором утверждалось, что проект строительства досугового центра реализуется дальше (прилагается), — рассказал Дмитрий Ионин.

Кроме уничтожения садов планы по застройке, считают местные жители, ставят под угрозу существование «Каменных палаток». Застройщиком комплекса выступает ООО «АктивСтройГрупп», которое по данным Екатерины Петровой связано с «Обществом Малышева 73». Компания известна по таким проектам как ТРЦ «Гринвич», ТРЦ «Пассаж» и «золотой» автовокзал. Жители ЖБИ опасаются, что подобные громады появятся по соседству.

Онлайн-трансляция

 
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Сергей Беляев, 19.01.2017, 16:03
Тэги: Строительство, Недвижимость, Жизнь в городе
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