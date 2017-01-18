В Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» выступили против участия экс-депутата Владимира Конькова в строительстве

Бывшему парламентарию предложили разобраться для начала со своими дольщиками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова выступила против участия экс-депутата свердловского Заксобрания Владимира Конькова в строительстве комплекса. Об этом корреспонденту НАШЕЙ 19 января 2017 года рассказала председатель общероссийского движения в защиту прав дольщиков «Сила в Движении» Анна Криндач.

Появились деньги — появился Коньков

Напомним, в 2008 году — в поселке Изоплит началось строительство коттеджного поселка. К 2012 году пайщики кооператива должны были получить свое жилье — всего 65 человек. Однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, и в итоге строительство было приостановлено. Проект поселка «Бухта «Квинс» является собственностью барда Александра Новикова.

В четверг, 19 января 2017 года, шансонье заявил, что нашел инвесторов, которые выплатят все долги по ПЖСК «Бухта Квинс».

В тот же день основатель корпорации «Маяк», экс-депутат Владимир Коньков заявил, что готов продолжить строительство комплекса.

— Мы готовы достраивать «Бухту Квинс». Считаю, что ситуацию вполне можно выправить. Тем более у «Маяка» есть опыт, — приводит слова Конькова Znak.com.

«Конькова нельзя допускать к «Бухте Квинс»

По словам Анны Криндач, у экс-депутата действительно есть опыт работы с обманутыми дольщиками, однако для самих пайщиков это оборачивалось долгим ожиданием квартир.

— Его кандидатура вряд ли будет рассматриваться, так как он себя зарекомендовал отвратительным качеством строительства и задержкой сроков. По моему мнению, корпорация «Маяк» испытывает финансовые трудности. Она уже больше года находится в предбанкротном состоянии. Пусть «Маяк» со своими обманутыми дольщиками разберется, — сказала общественник.

В качестве примера она привела историю с дольщиками домов на улице Рощинской. По словам Криндач, более 10 лет свои квартиры ждут 40 человек. О качестве строительства, утверждает общественник, свидетельствует трещина на фасаде ЖК «Дипломат», которая появилась из-за экономии застройщика на гидроизоляции.

«Водоканал» против «Маяка»

Кроме дольщиков корпорация, основанная экс-депутата, несколько лет конфликтует с МУП «Водоканал».

В апреле 2016 года предприятие подало в суд шесть исков против кооперативов, которые связаны с «Маяком». Причиной тому стала задолженность в размере 10,5 млн рублей, которая образовалась за подключение дома № 9 ЖК «Рощинский».

Ранее в феврале 2016 года специалисты «Водоканала» нашли незаконную врезку к своим сетям на другом объекте, который связывают с «Маяком», — ЖК «Дипломат»

— Разумеется, украденная через самовольную врезку вода не оплачена, значит, игнорируются и интересы горожан, которые добросовестно оплачивают ресурс, — прокомментировал заместитель директора по финансам МУП «Водоканал» Леонид Колеватов.