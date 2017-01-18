В Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» выступили против участия экс-депутата Владимира Конькова в строительстве

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова выступила против участия экс-депутата свердловского Заксобрания Владимира Конькова в строительстве комплекса. Об этом корреспонденту НАШЕЙ 19 января 2017 года рассказала председатель общероссийского движения в защиту прав дольщиков «Сила в Движении» Анна Криндач.
Появились деньги — появился Коньков
Напомним, в 2008 году — в поселке Изоплит началось строительство коттеджного поселка. К 2012 году пайщики кооператива должны были получить свое жилье — всего 65 человек. Однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, и в итоге строительство было приостановлено. Проект поселка «Бухта «Квинс» является собственностью барда Александра Новикова.
В четверг, 19 января 2017 года, шансонье заявил, что нашел инвесторов, которые выплатят все долги по ПЖСК «Бухта Квинс».
В тот же день основатель корпорации «Маяк», экс-депутат Владимир Коньков заявил, что готов продолжить строительство комплекса.
— Мы готовы достраивать «Бухту Квинс». Считаю, что ситуацию вполне можно выправить. Тем более у «Маяка» есть опыт, — приводит слова Конькова Znak.com.
«Конькова нельзя допускать к «Бухте Квинс»
По словам Анны Криндач, у экс-депутата действительно есть опыт работы с обманутыми дольщиками, однако для самих пайщиков это оборачивалось долгим ожиданием квартир.
— Его кандидатура вряд ли будет рассматриваться, так как он себя зарекомендовал отвратительным качеством строительства и задержкой сроков. По моему мнению, корпорация «Маяк» испытывает финансовые трудности. Она уже больше года находится в предбанкротном состоянии. Пусть «Маяк» со своими обманутыми дольщиками разберется, — сказала общественник.
В качестве примера она привела историю с дольщиками домов на улице Рощинской. По словам Криндач, более 10 лет свои квартиры ждут 40 человек. О качестве строительства, утверждает общественник, свидетельствует трещина на фасаде ЖК «Дипломат», которая появилась из-за экономии застройщика на гидроизоляции.
«Водоканал» против «Маяка»
Кроме дольщиков корпорация, основанная экс-депутата, несколько лет конфликтует с МУП «Водоканал».
В апреле 2016 года предприятие подало в суд шесть исков против кооперативов, которые связаны с «Маяком». Причиной тому стала задолженность в размере 10,5 млн рублей, которая образовалась за подключение дома № 9 ЖК «Рощинский».
Ранее в феврале 2016 года специалисты «Водоканала» нашли незаконную врезку к своим сетям на другом объекте, который связывают с «Маяком», — ЖК «Дипломат»
— Разумеется, украденная через самовольную врезку вода не оплачена, значит, игнорируются и интересы горожан, которые добросовестно оплачивают ресурс, — прокомментировал заместитель директора по финансам МУП «Водоканал» Леонид Колеватов.
- В корпорации в свою очередь заявляли, что не платили по счетам, поскольку не согласны с предъявленными суммами.
- Впрочем, о допуске структуры, основанной экс-депутатом, к «Бухте Квинс» в конечном счете решать Александру Новикову.
- Отметим, что в настоящее время шансонье находится под следствием по обвинению в мошенничестве.