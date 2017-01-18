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Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль

Полицейские начальники сдавали нормативы по стрельбе и проходили фейс-контроль
16+
Фото: Валерий Горелых
Сегодня руководители территориальных ОВД Свердловской области сдавали зачеты по служебной и боевой подготовке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Свердловских полицейских проверили на меткость и профессионализм, сообщил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых сегодня, 19 января.

полиция

Как правильно носить награды на груди 

Офицеры демонстрируют умение метко стрелять из табельного оружия, знания нормативной базы, способность действовать при возникновении различного роды ЧС и навыки рукопашного боя.

Вначале участники построились в спортзале, у них проверили наличие удостоверений, жетонов, правильность ношения нагрудных знаков и ведомственных наград. Строевой смотр проводил глава кадровой службы ГУ МВД области Виктор Бердников.

полиция

Полицейские сдавали нормативы по стрельбе

Это называется «огневой рубеж» – тут первые лица ОВД на время разбирали пистолет Макарова и стреляли по мишени с расстояния 10 метров. Другая группа в это время сдавала челночный бег, отжимание от пола и подъем гири.

полиция

Завтра, 20 января, в ГУ МВД России по Свердловской области пройдет заседание коллегии, на котором подведут итоги работы полиции.

– Также пройдет серьезный разбор полетов по имеющимся проблемным вопросам в работе с заслушиванием тех должностных лиц, в чьих коллективах допущены различные недочеты, произошли всевозможные ЧП с личным составом. Кроме того, пройдет торжественная церемония награждения наиболее отличившихся в повседневных буднях сотрудников, – прокомментировал завтрашнее заседание Валерий Горелых.

полиция

Возвращал угнанный мотоцикл: под Екатеринбургом при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский.

Нашумевшее дело этой недели: полицейские со стрельбой преследовали детдомовцев. 

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Галина Исакова, 19.01.2017, 19:05
Тэги: Фото, Мужчины, Спорт
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