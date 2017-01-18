Прокуратура требует закрыть свалку в Верхней Пышме

Причина в том, что свалка отравляет экологию и нарушает правила пожарной безопасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Свердловская прокуратура потребовала закрыть полигон твердых бытовых отходов в поселке Красном. Участок, находящийся под ним, требуют рекультивировать. Причина – нарушение законодательства в областях экологии и пожарной безопасности. Помимо прочего, у компании, владеющей свалкой, нет санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны.
Организацию оштрафовали на 210 тысяч.
- Недавно компанию уже штрафовали на 115 тысяч рублей.