Свердловчане спустятся с горы Долгой в Нижнем Тагиле с фонариками ради рекорда

В этот день в горнолыжном комплексе не будут брать деньги за услуги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В воскресенье, 29 января, на горе Долгой в Нижнем Тагиле попробуют установить рекорд, чтобы попасть в Книгу Гиннесса, об этом сообщили в Администрации города.

Лыжники и сноубордисты со всей Свердловской области соберутся вместе ради акции «Первая лавина 2017». Они спустятся вместе по трассе, освещая себе путь фонариками. Результаты отправят в Книгу рекордов Гиннесса.