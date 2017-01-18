Свердловчане спустятся с горы Долгой в Нижнем Тагиле с фонариками ради рекорда

В этот день в горнолыжном комплексе не будут брать деньги за услуги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В воскресенье, 29 января, на горе Долгой в Нижнем Тагиле попробуют установить рекорд, чтобы попасть в Книгу Гиннесса, об этом сообщили в Администрации города.
Лыжники и сноубордисты со всей Свердловской области соберутся вместе ради акции «Первая лавина 2017». Они спустятся вместе по трассе, освещая себе путь фонариками. Результаты отправят в Книгу рекордов Гиннесса.
- Мероприятие на горе Долгой начнется в 20.00.
- 29 января все посетители горнолыжного комплекса смогут бесплатно кататься на всех трассах.