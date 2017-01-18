Вкусного привалило: 11 килограммов черной икры отобрали таможенники в Кольцово

Ее контрабандой пытались ввезти из Китая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В аэропорту «Кольцово» утром 19 января на таможне задержали россиянина с 11 килограммами черной икры. Столько ценный деликатес из КНР мужчина решил перевезти прямо в багаже.

По его признанию, он намеревался все продать. Но оказалось, что ни разрешительных документов, ни ветеринарного сертификата на продукт не было.

— Это была пробная партия для Урала, — признался пойманный с поличным контрабандист.

Он также рассказал, что уже пытался ввезти деликатес и в другие регионы России.



Сейчас мужчина обязан заплатить административный штраф, а икру у него забрали и должны отвезти обратно в Китай.

— В соответствии с действующими правилами перемещения товаров для личных целей через таможенную границу пассажирам международных авиарейсов разрешено ввозить любые продукты животноводства, но исключительно в заводской упаковке и весом не более 5 килограмм. Однако таким способом нельзя вывозить рыбу и морепродукты свыше 5 кг и икру осетровых видов рыб весом более 250 грамм, — сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни.

1 килограмм черной икры в Екатеринбурге стоит в районе 40-50 тысяч рублей.

9 января таможенники задержали китайца, провозившего омолаживающую косметику без документов.