В Екатеринбурге разваливается памятник архитектуры: балкон особняка приходится подпирать деревянными балками

Дом Петровых является памятником архитектуры в стиле модерн.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В центре Екатеринбурга балкон здания, которое является памятником архитектуры, подперли деревянными балками, чтобы он не рухнул. Фото разваливающегося памятника на улице Февральской Революции, 9а, опубликовал 18 января в «Фейсбуке» Илья Коровин.
Деревянные балки подпирают балкон Дома Петровых – памятника архитектуры местного значения, который находится под государственной охраной. Дом Петровых – каменный двухэтажный особняк в стиле модерн, чей автор неизвестен.
- Особняк был построен в 1910-х годах, на сегодня дом считается одним из лучших сохранившихся образцов архитектуры модерна в Екатеринбурге.
- На данный момент получить комментарий от Министерства управления госимуществом Свердловской области не удалось.
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