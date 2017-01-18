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В Екатеринбурге разваливается памятник архитектуры: балкон особняка приходится подпирать деревянными балками

В Екатеринбурге разваливается памятник архитектуры: балкон особняка приходится подпирать деревянными балками
16+
Фото: www.facebook.com/IlyaE.Korovin
Дом Петровых является памятником архитектуры в стиле модерн.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В центре Екатеринбурга балкон здания, которое является памятником архитектуры, подперли деревянными балками, чтобы он не рухнул. Фото разваливающегося памятника на улице Февральской Революции, 9а, опубликовал 18 января в «Фейсбуке» Илья Коровин.

 
Деревянные балки подпирают балкон Дома Петровых – памятника архитектуры местного значения, который находится под государственной охраной. Дом Петровых – каменный двухэтажный особняк в стиле модерн, чей автор неизвестен.
 
  • Особняк был построен в 1910-х годах, на сегодня дом считается одним из лучших сохранившихся образцов архитектуры модерна в Екатеринбурге
  • На данный момент получить комментарий от Министерства управления госимуществом Свердловской области не удалось.

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Маша Шмурыгина, 19.01.2017, 17:29
Тэги: Фото, Культура, История Екатеринбурга
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