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Проект «золотой лепешки», в виде которой будет сделан новый автовокзал на Ботанике, одобрили на публичных слушаниях

Проект «золотой лепешки», в виде которой будет сделан новый автовокзал на Ботанике, одобрили на публичных слушаниях
16+
Фото: justmedia.ru
У большинства жителей уже выкупили квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Сегодня, 19 января, в Екатеринбурге на публичных слушаниях были одобрены проекты планировки и межевания территории Южного автовокзала, написал justmedia.

 
Представитель компании проектировщика Оксана Симакова на слушаниях рассказала о самом новом проекте на Ботанике: как он будет выполнять функции Южного автовокзала и торгового центра одновременно, о перехватывающих автопарковках на улицах Самолетной и Крестинского, о новых развязках и поворотах.
 
Юрист застройщика отметил, что уже выкуплено 153 квартиры, осталось 11 — у тех жителей, чьи дома стоят на территории будущего автовокзала. Как предполагают представители застройщика, жилье выкупалось у жильцов по цене выше рыночной.
 
Представитель Минстроя Николай Медведев уточнил, что проект нельзя начинать прежде, чем решатся все вопросы права собственности на землю. Но при этом он уточнил, что план будущего комплекса можно принять сразу: он важен и самим местным жителям.
 
В итоге «за» сегодня проголосовали 258 человек из присутствующих, были «против» — всего 19. Противниками проекта стали владельцы квартир, с которыми еще не заключили соглашения о передачи принадлежащих им земель в муниципальную собственность и у которых не выкупили жилье.
  • Под площадь автовокзала «Малышева 73» намерена отдать около 6 тысяч квадратных метров, а также создать 5,5 тысяч парковочных мест, остальную территорию займут торгово-развлекательные площади. По подсчетам, трафик ТТПУ составляет более 18 миллионов человек в год. В планах инвестора — привлечение крупных ритейлеров, среди которых «Ашан» и «Икеа». Начало строительства запланировано на 2018 год, сдача проекта ожидается через два-три года после начала строительства.
  • Саму концепцию нового торгового гиганта на Ботанике Градсовет Екатеринбурга согласовал летом 2016 года. Горожанам он тогда не понравился, в народе его из-за внешнего вида прозвали «коровьей лепешкой».

СПРАВКА

  • Торгово-транспортный пересадочный узел (ТТПУ) по проекту компании «Малышева 73» построят в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского на территории 19,9 гектара. Строительство объекта планируется начать уже в 2018 году.
  • Здание ТТПУ будет трехэтажным. На первом уровне будут находиться зоны разгрузки для торговых помещений, объекты инженерной инфраструктуры, а также автобусные платформы. На втором этаже откроют залы ожидания, кассы, магазины и объекты сферы услуг. Третий этаж отдадут под торговлю.
  • Строительство планируется проводить в два этапа. В первую очередь построят здание ТТПУ и два наземных многоуровневых паркинга вместимостью 1 450 машиномест. На втором этапе оборудуют перехватывающие многоуровневые паркинги на 1 600 машиномест.
 
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Марина Подкорытова, 19.01.2017, 15:10
Тэги: Фото, Строительство, Жизнь в городе
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