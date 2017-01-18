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В 2017 году будет разработан проект трамвайной ветки до Академического

В 2017 году будет разработан проект трамвайной ветки до Академического
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Стоимость его создания оценили в 44 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Екатеринбурге назвали стоимость разработки проекта трамвайной линии до микрорайона Академический. Его будет финансировать группа компанией «Кортрос». Проект должны закончить уже в 2017 году.
 
Застройщик выделит на проектирование линии скоростного трамвая и автомобильной развязки на Вильгельма де Геннина - Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге 44 миллиона рублей. Конкурс на разработку проектов будет объявлен еще до конца января.
 
Стоимость комплексных инженерных изысканий, которые будут проводиться перед проектированием трамвайной линии, оценили в 5 миллионов рублей, проектирование трамвайной ветки — в 25 миллионов рублей, затраты на госэкспертизу проекта — в 5 миллионов рублей, инженерные изыскания и создание проекта развязки — в 9,2 миллиона рублей.
  • Планы по введению скоростного трамвая в Академический обсуждаются уже не первый год. Планируется, что трамвайная линия пройдет через кольцо на пересечении Объездной, по улице Серафимы Дерябиной до Шаумяна и выйдет к действующей трамвайной сети через Белореченскую. 
  • Стоимость строительства оценили примерно в 1 миллиард рублей.
  • Пока обсуждается новый трамвайный маршрут, в Екатеринбурге дорожает «Екарта».
 
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 19.01.2017, 08:15
Тэги: Общественный транспорт, Жизнь в городе
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