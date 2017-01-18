В 2017 году будет разработан проект трамвайной ветки до Академического

Стоимость его создания оценили в 44 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Екатеринбурге назвали стоимость разработки проекта трамвайной линии до микрорайона Академический. Его будет финансировать группа компанией «Кортрос». Проект должны закончить уже в 2017 году.

Застройщик выделит на проектирование линии скоростного трамвая и автомобильной развязки на Вильгельма де Геннина - Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге 44 миллиона рублей. Конкурс на разработку проектов будет объявлен еще до конца января.

Стоимость комплексных инженерных изысканий, которые будут проводиться перед проектированием трамвайной линии, оценили в 5 миллионов рублей, проектирование трамвайной ветки — в 25 миллионов рублей, затраты на госэкспертизу проекта — в 5 миллионов рублей, инженерные изыскания и создание проекта развязки — в 9,2 миллиона рублей.