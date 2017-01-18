«Надеюсь, меру пресечения не продлят». В Екатеринбурге пересматривают срок задержания блогера Руслана Соколовского

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга решается вопрос о продлении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому за ловлю покемонов в Храме-на-крови, передает корреспондент «Нашей Газеты» в четверг, 19 января.
Напомним, «Наша Газета» писала ранее, что екатеринбуржца, обвиняемого в экстремизме, вновь арестовали после нарушения им правил нахождения под домашним арестом. Сегодня в суде должны решить вопрос, продлять ли блогеру избранную им меру пресечения.
– Судебное заседание по продлению меры пресечения Руслану Соколовскому состоится под председательством судьи Татьяны Дейнеги. Надеюсь, что меру пресечения не продлят, – прокомментировал предстоящий процесс адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.
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НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.