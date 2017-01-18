Екатеринбуржец получил штраф за застрявший на проводах над прудом квадрокоптер

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Екатеринбуржцу, по вине которого 29 ноября квадрокоптер застрял на проводах ЛЭП над ВИЗовским прудом, выписали штраф. Он оказался сравнительно небольшим, 3 тысячи рублей. Затраты на спасательную операцию по снятию устройства мужчину оплачивать не заставили.

Как написал сайт ЕТВ сегодня, 19 января, инцидент расследовали транспортные прокуроры. В ведомствах сообщили, что в отношении владельца аппарата возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». В итоге в уральском Управлении государственного авиационного надзора и надзора екатеринбуржцу выписали штраф в размере 3 000 рублей.

Решающим моментом стало то, что у владельца беспилотника даже не было разрешения на использование воздушного пространства.

— В Екатеринбургском центре организации воздушного движения владельцем воздушного судна не запрашивалось и не получалось разрешение, — отметили в прокуратуре.