Госавтоинспекция оставила Кушву без общественного транспорта

Здесь закрыли движение автобусов из-за нечищенных дорог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

В Кушве из-за нечищенных дорог ГИБДД закрыла автобусное движение , при этом другого общественного транспорта в городе нет. Запрет коснулся и школьных автобусов.

— Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Кушве ограничено движение общественного транспорта по маршрутам № 1, 2, 3, 102, 103 и 104, проходящим по улицам Магистральной, Ленина, Карла Маркса, Кооперативной, Станционной, переулку Молодежному, Коммуны, Луначарского и Строителей. Также ограничено движение двух школьных автобусов, маршрут которых проходит по вышеуказанным улицам, — уточнили в пресс-службы ведомства.

В прошлом году в Кушве было выдано 35 предписаний, на должностных лиц составлено 11 протоколов за нарушение правил содержания дорог, 3 протокола за невыполнение предписаний, но ситуация не изменилась. Поэтому были приняты строгие меры.

Управление ГИБДД по Свердловской области предупредило, что ограничения движения маршрутного транспорта готовятся и в Нижнем Тагиле.

— В этом муниципальном образовании на Черноисточинском шоссе и по улице Жукова сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания дорог, что влияет на безопасность движения граждан, —отметили в полиции.