Госавтоинспекция оставила Кушву без общественного транспорта

Здесь закрыли движение автобусов из-за нечищенных дорог.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
В Кушве из-за нечищенных дорог ГИБДД закрыла автобусное движение, при этом другого общественного транспорта в городе нет. Запрет коснулся и школьных автобусов.
— Из-за неудовлетворительного состояния дорог в Кушве ограничено движение общественного транспорта по маршрутам № 1, 2, 3, 102, 103 и 104, проходящим по улицам Магистральной, Ленина, Карла Маркса, Кооперативной, Станционной, переулку Молодежному, Коммуны, Луначарского и Строителей. Также ограничено движение двух школьных автобусов, маршрут которых проходит по вышеуказанным улицам, — уточнили в пресс-службы ведомства.
В прошлом году в Кушве было выдано 35 предписаний, на должностных лиц составлено 11 протоколов за нарушение правил содержания дорог, 3 протокола за невыполнение предписаний, но ситуация не изменилась. Поэтому были приняты строгие меры.
Управление ГИБДД по Свердловской области предупредило, что ограничения движения маршрутного транспорта готовятся и в Нижнем Тагиле.
— В этом муниципальном образовании на Черноисточинском шоссе и по улице Жукова сотрудниками Госавтоинспекции выявлены недостатки зимнего содержания дорог, что влияет на безопасность движения граждан, —отметили в полиции.
- Подобные ограничения движения были введены на ряде улиц Екатеринбурга и в Ревде. При этом в столице Урала коммунальщики почистили закрытую дорогу в ту же ночь.
- По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, за первые 10 дней 2017 года в Свердловской области зарегистрировано 35 ДТП, сопутствующим фактором стало плохое состояние дорог. В авариях погибли пять человек, 56 пострадали, что более чем на 47% превышает прошлогодние показатели.