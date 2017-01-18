В парках Екатеринбурга запретят выгуливать верблюдов и пони

Запрет может начать действовать с 1 февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Екатеринбургские чиновники предложили внести поправки в Правила благоустройства муниципалитета. В нем запрещается выгуливать верблюдов, лошадей и пони в скверах, парках, а также на детских и спортивных площадках, пишет сегодня, 19 января, «Уралинформбюро».

Помимо того, парнокопытным запретят находиться на территории больниц и образовательных учреждений. Также нельзя кататься на животных в этих местах.