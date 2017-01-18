В Серове десятки человек получили травмы, катаясь с горок в ледовом городке

Более 40 человек обратились к врачам после катания с опасных горок.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Более 40 человек травмировались во время катания с горок в ледовом городке Серова, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области 18 января.
Проверка следственного отдела показала, что более четырех десятков серовчан травмировались, катаясь с горок в ледовом гродке на площади около Дворца культуры Металлургов с конца декабря по начало января.
Проверка была организована после сообщений в СМИ о травмировании сразу пяти человек, которые катались с опасной горки в серовском ледовом городке сразу после Нового года. Тогда пострадавшие получили переломы и сотрясения головного мозга.
- По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование продолжается.