Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Руслану Соколовскому

Ловец покемонов останется в СИЗО на месяц.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест блогеру Руслану Соколовскому до 22 февраля 2017 года, сообщает 19 января корреспондент «Нашей Газеты».
Заседание по делу Соколовского проходило в закрытом режиме с участием блогера. Во время судебного процесса следствие попросило продлить арест Руслану на два месяца.
На вынесение решения об аресте судье потребовалось почти 1,5 часа.
Ранее Соколовский рассказал НАШЕЙ о своей жизни в СИЗО.
- Напомним, 21-летнему блогеру Руслану Соколовскому вменяют две уголовные статьи – «Экстремизм» (ст. 282 УК РФ) и «Оскорбление чувств верующих» (ст. 148 УК РФ). Основанием для предъявления обвинения блогеру стали ролики, размещенные им в социальной сети YouTube. На одном из них молодой человек играет в приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови, пытаясь объяснить, что таким образом он никак не оскорбляет чувства верующих.
- С 28 октября 2016 года по решению Кировского районного суда Екатеринбурга Соколовский находится в СИЗО за несоблюдение условий домашнего ареста. К нарушениям суд причислил визит девушки Руслана, которая впоследствии его бросила.