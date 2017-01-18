Суд в Екатеринбурге продлил арест блогеру Руслану Соколовскому

Ловец покемонов останется в СИЗО на месяц.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.01.2017

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест блогеру Руслану Соколовскому до 22 февраля 2017 года, сообщает 19 января корреспондент «Нашей Газеты».

Заседание по делу Соколовского проходило в закрытом режиме с участием блогера. Во время судебного процесса следствие попросило продлить арест Руслану на два месяца.

На вынесение решения об аресте судье потребовалось почти 1,5 часа.

Ранее Соколовский рассказал НАШЕЙ о своей жизни в СИЗО.