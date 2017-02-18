«А она и не терялась»: ГУФСИН прокомментировал историю с исчезновением Евгении Чудновец

Слухи об "исчезновении" Чудновец появились несколько дней назад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017
Представители ГУФСИН прокомментировали новость о предполагаемом исчезновении Евгении Чудновец, которая в данный момент отбывает заключение за публикацию в соцсетях видео с издевательством над воспитанником одного из детских домов.
В качестве источника данной информации указывались адвокаты, представляющие интересы Чудновец.
Евгения Чудновец в данный момент отбывает наказание в исправительной колонии ГУФСИН России по Свердловской области, расположенной в г.Нижний Тагил.Ей предоставляется предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством право на ведение почтовой переписки и совершение телефонных звонков. Этим правом она пользуется в полном объеме.Жалоб на условия содержания в учреждении УИС данная осужденная не имеет, меры дисциплинарного наказания к ней также не применялись. За время нахождения в пенитенциарном учреждении Чудновец посещалась правозащитниками, адвокатом и близкими людьми.
Данные об исчезновении Евгении появились в СМИ несколько дней назад.
- В августе 2015 года воспитательница Е. Чудновец была задержана в городе Катайске Курганской области по подозрению в распространении детской порнографии. На своей странице она разместила трехсекундное видео, на котором воспитатели детского лагеря издеваются над ребенком.
- Евгения Чудновец была приговорена к пяти годам колонии по обвинению в распространении детской порнографии.
- Адвокаты Чудновец планируют обратиться с жалобой в ЕСПЧ.