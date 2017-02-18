«А она и не терялась»: ГУФСИН прокомментировал историю с исчезновением Евгении Чудновец

Слухи об "исчезновении" Чудновец появились несколько дней назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Представители ГУФСИН прокомментировали новость о предполагаемом исчезновении Евгении Чудновец, которая в данный момент отбывает заключение за публикацию в соцсетях видео с издевательством над воспитанником одного из детских домов.

В качестве источника данной информации указывались адвокаты, представляющие интересы Чудновец.

Евгения Чудновец в данный момент отбывает наказание в исправительной колонии ГУФСИН России по Свердловской области, расположенной в г.Нижний Тагил. Ей предоставляется предусмотренное уголовно-исполнительным законодательством право на ведение почтовой переписки и совершение телефонных звонков. Этим правом она пользуется в полном объеме. Жалоб на условия содержания в учреждении УИС данная осужденная не имеет, меры дисциплинарного наказания к ней также не применялись. За время нахождения в пенитенциарном учреждении Чудновец посещалась правозащитниками, адвокатом и близкими людьми.

Данные об исчезновении Евгении появились в СМИ несколько дней назад.