Нижнетагильские полицейские по горячим следам задержали похитителей денег у инкассаторов

Инкассатору показалось, что он мало зарабатывает.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

Полицейские Нижнего Тагила по горячим следам смогли раскрыть ограбление инкассаторов, которое произошло во втором по величине городе области вчера. Выяснилось, что ограбление совершил... сам ограбленный. 25-летний сотрудник инкассаторской службы похитил деньги и, чтобы скрыть следы, инсценировал ограбление.

Стоит заметить, что полицейские сразу заподозрили неладное в этом деле и с самого начала отрабатывали версию, по которой деньги были похищены охранником. Его рассказ показался оперативникам неубедительным, кроме того, у мужчины не было даже ссадины, которая неизбежно бы образовалась при ударе сзади.

– В ходе беседы с оперуполномоченными уголовного розыска подозреваемый сознался в том, что нападение было им подстроено. В качестве основного мотива назвал низкую заработную плату. Когда преступный замысел созрел, с предложением его реализации он обратился к своему товарищу – местному жителю. Полученную выручку обещал поделить пополам. В условленный час мужчина забрал мешок с деньгами с предприятия на улице Орджоникидзе, после чего перекинул его через забор, где в это время ждал подельник на автомашине. Подобрав деньги, последний скрылся с места происшествия, а позже в гараже поделил награбленное, – говорится в сообщении ГУВД по Свердловской области.

Оба соучастника задержаны и доставлены в отделение полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.