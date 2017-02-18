Пенсионер Леонид Букрин из Екатеринбурга собирается на коньках пройти весь Байкал

В пути он намерен написать сборник стихотворений о Байкале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 19.02.2017

63-летний бывший слесарь из Екатеринбурга Леонид Букрин намерен в одиночку пересечь весь Байкал на коньках и лыжах. Это вторая попытка Букрина: в прошлом году он уже выходил на лед великого озера, но смог преодолеть только половину маршрута – помешала плохая погода.

Леонид намерен преодолевать весь маршрут налегке. Ночевать он планирует в палатке прямо на льду, а для питания берет с собой консервы и мясо, высушенное по собственной технологии. Общая протяженность маршрута составит около тысячи километров, и пройти их Букрин намерен за один месяц. Путешествие начинается в конце февраля, а дома он планирует быть в конце марта. В пути он хочет написать сборник стихотворений о Байкале.

Леонид Букрин – заслуженный путешественник России. За 40 лет путешествий он прошел весь Полярный Урал, забирался на Манарагу, прошел Камчатку и Сахалин и даже достиг Северного полюса. Видел семь чудес России и 13 морей.

В прошлом году Байкал на коньках пересек другой уральский путешественник Евгений Корбут.